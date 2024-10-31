Собчак высказалась о дуэте Инстасамки и Шнурова: «Сложно возродить то, что было»

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Светская львица и журналистка Ксения Собчак дала понять, что сомневается в успехе нового проекта.

На днях стало известно о новом проекте. Сергей Шнуров сделал предложение Инстасамке стать солисткой его группировки «Ленинград». Уже объявлена дата выхода нового альбома креативного дуэта. По некоторым данным, новые песни в исполнении Шнура и Инстасамки поклонники их творчества услышат уже 8 ноября.

Многие продюсеры пророчат небывалый успех этому проекту. Сообщается даже, что гонорар за выступление Шнурова и Инстасамки достигает небывалой суммы в 60 миллионов рублей.

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Однако не все так вдохновлены дуэтом Дарьи Зотеевой и Сергея Шнурова. Так, Ксения Собчак была очень осторожна в оценках. В беседе с MK.RU Ксения Собчак дала понять, что относится к совместному проекту Инстасамки и Сергея Шнурова с известной долей скепсиса.

«Будет довольно сложно возродить то, что было. Потому что это было не только про его песни, а про ту энергию — дикую, бесстрашную, хулиганскую, — которая была в нем», — отметила Ксения Собчак.

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