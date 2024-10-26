Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин

Игорь Москвитин, известный режиссер, ушел из жизни на 72-м году. Как сообщили в пресс-службе Высшей школы режиссеров и сценаристов, причины его смерти не разглашаются. Москвитин преподавал в этом учебном заведении, а широкая аудитория знала его по сериалу «Улицы разбитых фонарей».

Актер Геша Меньшиков дружил с Москвитиным. Теперь он занимается организацией похорон режиссера, помогая его жене. Оказалось, что Игорь долгие годы вел борьбу с онкологическим заболеванием, пишет mk.ru .

Напомним, что Москвитин родился 25 июня 1953 года в Пятигорске. Он окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры и Высшие режиссерские курсы. В 1989 году, работая на киностудии «Ленфильм», он дебютировал как режиссер-постановщик, сняв короткометражку по рассказу Джерома Сэлинджера «И эти губы, и глаза зеленые».

Наибольшую известность Москвитину принес сериал «Улицы разбитых фонарей». Он был не только его режиссером, но и сценаристом. Начав работу над сериалом с самого первого сезона в конце 1990-х, Москвитин снял 31 эпизод, а сценарии к четырем сериям написал сам.

Кроме того, Москвитин снял 12 эпизодов сериала «Агент национальной безопасности». Его режиссерская работа также включает такие сериалы, как «Гаишники», «Дорожный патруль», «Дознаватель», «Литейный», «Чужой район».