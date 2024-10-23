«Заказчик в Новый год может заплатить 10–15 миллионов»: продюсер Денис Рольгейзер признался, сколько получают артисты на корпоративах

До Нового остается чуть больше двух месяцев. Уже стартуют съемки разных праздничных проектов. Так повелось, что в этот период у звезд начинается жарка пора на работе. Они регулярно выступают и снимаются. Концертный директор Денис Рольгейзер признался, что уже летом многие начинают заказывать артистов на корпоративы. Он также рассказал, что гонорары у селебрити часто увеличиваются в два раза.

«Многие заказывают артистов на Новый год еще летом», — предупредил продюсер, пишет mk.ru .

По словам Дениса, определенного райдера на всех на период новогодних каникул нет. Он отметил, что с каждым артистом все обсуждается индивидуально.

«В среднем новогодний ценник выше обычного выступления в 1,5–2 раза. Примерные расценки топовых артистов в обычные дни легко найти в Интернете, просто умножайте их на полтора-два. Но опять же, надо смотреть на обычный прайс. Если он 5–7 миллионов, то заказчик в Новый год может заплатить 10–15», — пояснил он.

Также Рольгейзер добавил, что топовые певцы будут стоить дорого. Он имел в виду таких персон, как Филипп Киркоров, Анна Асти, Зиверт, Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский.

Также продюсер знает, что порой в райдере можно увидеть необычные пункты. Он признался, что порой звезды их вписывают специально, чтобы проверить ответственность заказчика. Например, Алексей Чумаков добавил в райдер несуществующий цветок и когда его спрашивают про него, то он сразу понимает, что его райдер читали.