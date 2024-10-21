По делу об убийстве сына и бывшей тещи Стаса Намина ожидаются результаты экспертиз

Стас Намин много лет выступает на сцене. 72-летний артист переживает непростой период. В 2023 году были убиты его бывшая теща и сын Артем. Это произошло в доме в Московской области. Следователи продолжают работать над этим делом.

Следователи ожидают окончания экспертиза по делу об убийстве родных артиста, сообщает mk.r u.

Результаты должны стать известны до конца 2024 года. После этого будет решен вопрос о судьбе обвиняемого, которым является приемный сын Намина. Будет установлено, находился ли он во вменяемом состоянии, когда совершал преступление.

Напомним, что обвиняемый сразу был задержан. Эксперты назначили судебно-медицинские, молекулярно-генетические, психолого-психиатрическая экспертизы.