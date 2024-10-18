Василий Ливанов вызвал скорую из-за риска четвертого инсульта

Известный актер Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса, вызвал скорую помощь из-за опасений повторного инсульта. Медики, прибывшие на вызов, диагностировали у него поражение сосудов головного мозга. После оказания первой помощи, Ливанов отказался от госпитализации и продолжает лечение дома, пишет Telegram-канал Mash.

Этот инцидент произошел после того, как ранее актеру диагностировали уже третий по счету инсульт и удалили тромб, который представлял серьезную угрозу для его жизни. 10 октября Ливанова ввели в медикаментозную кому, а 22 сентября его состояние улучшилось настолько, что его смогли вывести из комы. Во время обследования было обнаружено новообразование в области малого таза, однако врачи отметили, что оно не прогрессирует и не представляет непосредственную угрозу для жизни актера.