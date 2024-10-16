Продюсер Пудовкин рассказал, что врачи спасли Витаса: «Плохой диагноз, опасный, с тяжелыми последствиями»

Певец Витас раньше был очень популярным. Теперь ему уже 45 лет, но он продолжает строить карьеру. В последнее время артист перестал появляться на публике. Поклонники стали переживать за артиста. И теперь продюсер звезды Сергей Пудовкин рассказал, что у Витаса начались проблемы со здоровьем. Оказалось, что певец был вынужден обратиться к врачам, пишет mk.ru .

«У него диагностировали отслоение сетчатки глаза, почти два месяца он жил в темноте. Почему Витас в последнее время всегда появлялся в очках? Потому что ситуация была сложной. Плохой диагноз, опасный, с тяжелыми последствиями», – поделился Пудовкин.

Он отметил, что на здоровье артиста отразилась его профессия. Витас на сцене постоянно оказывался под светом сафитов.

«Спасибо большое нашим специалистам, потому что они вернули его в прямом смысле к жизни. Витасу сделали ряд операций. Мы все его поддерживали: семья была рядом, и жена, и дети – все очень волновались», – добавил он.

Также Пудовкин рассказал, что певцу очень помогла китайская медицина. По его словам, артист делала дыхательные практики, тренировался и закалялся. Продюсер заверил, что Витас уже скоро вернется на сцену. Он объявил, что скоро певец даст одиннадцать концертов, так как уже восстановился.