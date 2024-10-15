Елена Малышева призналась, что рада статусу бабушки: «3 месяца младшей внучке, я езжу к ним и по видеосвязи общаюсь»

Елена Малышева уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. 63-летняя телеведущая заботиться о своей маме, которая имеет ряд проблем со здоровьем. У ведущей популярных передач старший сын Юрий живет в США с семьей. Он подарил маме внуков: Игоря, Артура и Анну. А недавно Малышева в четвертый раз стала бабушкой, чему очень рада. Также у нее есть еще один сын Василий.

Обычно о личном телеведущая не говорит. Она крайне редко делится новостями о своей семье. Но на этот раз Елена поведала в беседе с mk.ru о том, как ее называют внуки. Она рада тому, что имеет статус «бабушки».

«Я стала бабушкой, я этим горжусь. Меня внуки называют бабушкой, у Екатерины Стриженовой, например, тоже внуки, Лариса Долина — бабушка, и нас всех внуки называют бабушками, и все счастливы. У меня старшему внуку 9 лет, следующему — 6, потом — 4, и вот сейчас 3 месяца младшей внучке. Я езжу к ним и по видеосвязи общаюсь», — поделилась звезда.

Напомним, что у Стриженовой одна из дочерей тоже живет в Америке. Она помогает растить троих внуков.