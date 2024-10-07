Гоген Солнцев живет отдельно от жены Полины, которая родила от него в 45 лет: «Я остаюсь у них по два-три раза в неделю»

Гоген Солнцев признался, что не был готов к тому, что его жена Полина сумеет забеременеть и родить в 45 лет. Для них это стало сюрпризом. У пары родился общий сын Ванечка, заботы о нем взяла на себя его мама. Гоген старается навещать ребенка, он обеспечивает семью материально, но предпочитает жить отдельно. Примечательно, что сначала Солнцев строил отношения с матерью Полины Екатериной Терешкович. Пенсионерка сильно ревновала молодого любовника к его падчерице. И ее подозрения были небезосновательны. Гоген променял престарелую избранницу на ее дочь.
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Гоген Солнцев с женой Полиной и сыном Ваней. Фото: соцсети
«Полина может приехать ко мне и остаться. Я остаюсь у них по два-три раза в неделю. То есть я не могу сказать, что я не живу с сыном. Очень много таких моментов, когда Полина не может быть одна, а для няньки еще рано», - уточнил Гоген Солнцев.
По материалам