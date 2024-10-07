Ударившего Бородину по лицу лавашем Сердюкова затравили поклонники

Ксения Бородина вывезла своего бойфренда Николая Сердюкова отдыхать в Турцию, там они повидались с Сергеем и Дарьей Пынзарь. Парочки устроили мини-отпуск на четверых. Ксения была рада провести время со своими любимыми участниками из проекта «Дом-2», которые поженились и завели детей за периметром шоу.

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Скучая на отдыхе, парочки решили поучаствовать в челендже. Сергей и Николай взяли по лавашу и ударили ими своих девушек. Дарья и Ксения получили свежей выпечкой по лицу. Причем так, что лаваш разлетелся на мелкие кусочки, треснув от силы удара. Все-таки рука у мужчин тяжелая. В Сети тут же посчитали, что Сердюков только и ждал момента, чтобы отыграться на Ксюше, заехав ей лавашем по лицу, пусть и в шуточной манере.