Ударившего Бородину по лицу лавашем Сердюкова затравили поклонники

Ксения Бородина вывезла своего бойфренда Николая Сердюкова отдыхать в Турцию, там они повидались с Сергеем и Дарьей Пынзарь. Парочки устроили мини-отпуск на четверых. Ксения была рада провести время со своими любимыми участниками из проекта «Дом-2», которые поженились и завели детей за периметром шоу.
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Скучая на отдыхе, парочки решили поучаствовать в челендже. Сергей и Николай взяли по лавашу и ударили ими своих девушек. Дарья и Ксения получили свежей выпечкой по лицу. Причем так, что лаваш разлетелся на мелкие кусочки, треснув от силы удара. Все-таки рука у мужчин тяжелая. В Сети тут же посчитали, что Сердюков только и ждал момента, чтобы отыграться на Ксюше, заехав ей лавашем по лицу, пусть и в шуточной манере.
Момент, когда Николай Сердюков ударил Ксению Бородину по лицу лавашем попал на камеру. Фото: соцсети
Справедливости ради, Ксения и Дарья также отхлестали своих благоверных лавашем по лицу, когда пришла их очередь, но сделали это мягко. А вот, что пишут в Сети поклонники, которые заступились за Бородину.
«Только и ждал момент? Смачно вышло!» - заметила Olivka_Semenova.
«Он Ксюше зарядил от души», - пишет ulya22maklakova.
«Коля, кажется, давно хотел это сделать», - считает zalli_boutique.
«Бородина настолько влюблена, что даже такой щелчок кажется нормальным для нее», - удивляется chezz_aisha.
«Меня муж даже в игре, с такой силой не ударил бы никогда», - подметила marishaaleksandrovna.
«Вы можете себе представить в таком ролике Олю Орлову с мужем? Нет, конечно. Там трепет, уважение, забота. А тут один пиар», - заверила _july_2109.
«Так неподдельно, с таким удовольствием, от всего сердца. Просто у парня накипело», - добавила _ludmila_kab_.