Сумишевский, сестры Аверины, Карнавал: раскрыт список участников нового сезона шоу «Ледниковый период»

Стало известно, кто примет участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Среди профессиональных фигуристов, которые войдут в число счастливчиков, оказались: Дмитрий Соловьев, Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Максим Маринин, Евгения Тарасова, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина, Татьяна Волосожар, Татьяна Тотьмянина, Александр Энберт, Максим Шабалин, Виктория Синицина.

Есть такая вероятность, что участие в проекте примет и олимпийская чемпионка, подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Среди звездных участников тоже новые имена: Валя Карнавал, которая прославилась своими романами с Егором Кридом и блогером Сашей Стоуном, актриса Ангелина Стречина, рэпер T-killah, Артур Сопельник из сериала «Кадетство», гимнастки сестры Арина и Дина Аверины, а также Ярослав Сумишевский.

Новый сезон проекта «Ледниковый период» обещает быть напряженным благодаря опыту участников. Например, Татьяна Тотьмянина получила серьезную травму два года назад, но вернулась на лед после обследования. Одним из сильнейших соперников будет Александр Энберт, победитель прошлого сезона, а сейчас участвующий в новом сезоне с новой партнершей. На съемках первых серий были замечены знаменитости, поддерживающие своих друзей.

Проект «Ледниковый период» — это телевизионное шоу, где профессиональные фигуристы выступают в паре со звездами кино, театра, музыки и телевидения. Участники учатся кататься на коньках и исполнять сложные элементы под руководством опытных тренеров. Шоу популярно среди зрителей благодаря захватывающим выступлениям и увлекательным историям участников.