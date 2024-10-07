«Я давно и не девочка»: 41-летняя Варвина из «Дома-2» оправдалась за свою худобу и возрастные изменения

Наталья Варвина из проекта «Дом-2» дала отпор хейтерам, которые раскритиковали ее за чрезмерную худобу и возрастные изменения. Они подметили, что в свои 41 год звезда телестройки стала выглядеть старше, и все из-за того, что она продолжает терять вес. Так, когда-то Варвина весила 45 килограммов, сейчас же всего 43. При этом Наталья уверена, что сможет «наесть» эти килограммы. А то, что она стала выглядеть взрослей, по мнению поклонников, Варвину не заботит.
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«Все кто утверждает, что худоба старит — ребят, а полнота молодит? Вы серьезно? Да, возможно, выгляжу взросло, так я давно и не девочка», - отметила она.
При этом худеть звезда телестройки не собиралась. Сесть на жесткую диету ей пришлось из-за проблем с желудком после отпуска. Она решила устроить разгрузочные дни для своей пищеварительной системы, отказались от вредной еды. В поездке Наталья сильно отравилась, поэтому она упростила свой рацион.
«У меня сейчас диета как после операции по удалению желчного. Куриная грудка на пару, бульон, каши на воде и некоторые овощи на пару — булки нельзя, сладкое нельзя», - добавила Варвина.
Наталья Варвина с Ксенией Бородиной. Фото: соцсети