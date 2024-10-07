Звезда сериала «Ничто не случается дважды» Антон Батырев снова станет отцом

Антон Батырев запомнился поклонникам благодаря сериалу «Ничто не случается дважды», в котором он сыграл Вадима Огнева. Фанатки буквально влюбились в брутального персонажа. И для многих стало сюрпризом, что у актера есть жена Анна. Они сыграли свадьбу год назад.

За плечами у Антона Батырева уже были серьезные отношения. То и дело появлялись слухи, что избранница актера ждет ребенка. Анна Савельева старательно прикрывала животик, стараясь позировать на фото так, чтобы поклонники не заметили ее округлившейся фигуры. Для Антона Батырева этот ребенок станет вторым. У него есть сын Добрыня. Сам актер был женат три раза.

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Его связывали долгие отношения с коллегой по театру и кино Евгенией Лозой. Похоже, что их разрыв стал непростым: они до сих пор предпочитают не комментировать причины расставания и вообще не любят говорить друг о друге. Экс-возлюбленная актера Евгения Лоза как-то призналась, что не общается с Антоном Батыревым. Но их разрыв стал не внезапным.

Нынешняя беременная избранница актера пока скрывает пол малыша, но находится на последних сроках беременности и вот-вот родит. Супруги ждут пополнения и рады тому, что станут родителями. Для Анны эта беременность первая.