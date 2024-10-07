Гоген Солнцев выдал правду о рождении сына Вани: «В 45 лет Полина смогла родить сама»

Гоген Солнцев в недавнем интервью рассказал подробности рождения сына Вани. Мальчика шоумену родила жена Полина — которая должна была стать падчерицей Гогена, ведь он строил отношения с ее мамой-пенсионеркой Екатериной Терешкович. Та даже согласилась пройти омолаживающую операцию, чтобы избавиться от морщин ради молодого любовника. А тот бросил ее ради Полины. Общаться с внуком Ваней Екатерина Терешкович не желает. Гоген и вовсе заявлял, что не подпустит бывшую возлюбленную-пенсионерку к внуку, так как она нуждается в психиатрической помощи.

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