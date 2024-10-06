Глеб Жемчугов с 21-летней женой Анастасией узнали пол ребенка, устроив гендер-пати в Сочи

Глеб Жемчугов неспроста поехал в Сочи с возлюбленной Анастасией. Вместе с 21-летней беременной женой он устроил гендер-пати на пляже в Сочи. Рядом с супругами была мама Глеба, которая радовалась за сына и невестку. Анастасия позировала в розовом мини-платьице в стиле бэби-долл с многослойной юбкой. Погода в Сочи теплая, так что будущей мамочке удалось подчеркнуть свое интересное положение, показав округлившийся животик.

Церемонию на гендер-пати вела аниматор в наряде русалочки Ариэль. Она поздравила будущих родителей, позже был раскрыт пол малыша. У супругов будет сын. Судя по реакции, Глеб был рад этому, а вот Анастасия, похоже, рассчитывала, что у них все-таки родится дочка. Хотя до этого пара уже была на УЗИ и намекнула, что ждут мальчика. Теперь же они подтвердили это.