«Все что происходит — это полный ад!»: что сказала Муцениеце после суда с Прилучным за опеку

Актриса Агата Муцениеце впервые высказалась после судебного заседания, касающегося опеки над детьми с бывшим мужем Павлом Прилучным. Она поделилась своими эмоциями в Telegram-канале, назвав процесс «адом». Муцениеце подчеркнула, что ей очень жаль, что ее сын должен пройти через это, но отметила, что он сильный мальчик.

Она также выразила разочарование тем, как ведет себя сторона Прилучного, отметив, что личные интересы преобладают над интересами ребенка. Актриса не стала скрывать, что весь судебный процесс стал для нее изматывающим. Она сильно устала от всей этой ситуации и борьбы за детей с бывшим мужем, который женат на Зепюр Брутян и воспитывает сына Микаэля. Агата Муцениеце хотела, чтобы экс-супруг выплачивал ей больше денег на детей, так как его доход заметно вырос. Но тот решил забрать опеку себе.

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«Вчера ушла из зала суда абсолютно без сил, все, что происходит, — это полный ад. Не желаю ни одной матери испытать то, что испытала я», - говорит Агата Муцениеце.

В прошлом году Агата Муцениеце высказывала свое недовольство размером алиментов, которые она получала от бывшего мужа Павла Прилучного. Артистка утверждала, что сумма в 100 тысяч рублей в месяц недостаточна для покрытия расходов на образование и воспитание детей. Особенно учитывая тот факт, что только оплата учебного года за двоих детей в частной школе составила 1,6 миллиона рублей, пишет kp.ru.

Если учесть, что один съемочный день Павла Прилучного стоит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, то можно предположить, что по закону он должен выплачивать детям гораздо большую сумму, чем 100 тысяч рублей в месяц.

Сам Прилучный, судя по всему, с этим не согласен. Если опеку над детьми отдадут ему, то скорее всего нянчиться с пасынком Тимофеем и падчерицей Мией придется Зепюр Брутян, которая сидит в декрете с сыном Микаэлем. Она уже сумела подружиться с детьми мужа от первого брака.