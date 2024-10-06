36-летняя Мария Погребняк показала фигуру спустя месяц после четвертых родов

Известная модель и звезда социальных сетей Мария Погребняк, которой сейчас 36 лет, родила четвертого ребенка в начале сентября. Перед рождением малыша она зарегистрировала отношения с бизнесменом Игорем Головинским. От первого мужа, футболиста Павла Погребняка, она воспитывает троих старших сыновей. Во время родов Игорь поддерживал Марию. Беременность давалась ей нелегко: у блондинки болела спина, отекали ноги, малыш оказался для нее слишком большим. Однако спустя месяц после родов Мария Погребняк похвасталась стройной фигурой, позировав в плюшевой тунике и легинсах. На руках молодая мамочка держала сынишку Владимира в плюшевом комбинезоне.

«Наш первый совместный family look с Вовчиком! Ждем ваших лайков, мы старались», - отметила Мария Погребняк.