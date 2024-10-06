Бородина призналась в любви своей «лучшей» паре из «Дома-2»

Ксения Бородина прилетела в Турцию вместе со своим бойфрендом Николаем Сердюковым, который стал участником проекта «Последний герой», где она была ведущей. Народ замечал, что Ксения поддерживала любимого на шоу, хотя тот мог вылететь из проекта намного раньше. Многие считали, что на «Последнем герое» Николай Сердюков продержался так долго только благодаря Ксении Бородиной.
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На этот раз телеведущая познакомила блогера со своей любимой парочкой из «Дома-2». Сергей и Дарья Пынзарь уже давно живут с сыновьями Артемом и Давидом в Турции.
«Встреча, после двух лет разлуки! Моя любимая пара, сколько лет вместе, умнички мои», - отметила Ксения Бородиной.
Шорты Ксении Бородиной понравились не всем. Фото: соцсети
В своем микроблоге Ксения Бородина показала свежее фото, позировав в мини-шортах на фоне Дарьи Пынзарь в сарафане. В Сети уже обсудили снимок Пынзарей и Бородиной с Николаем Сердюковым.
«Ксюша в шортах-памперсах? А у Дашки — ножки-спички», - пишет Olivka.
«А на «каблучок» вставать позируя — это и у мальчиков тоже тренд?» - удивилась starvac_studio.
«Ксюха научила Колю позировать», - шутит lema1985as.
«А мне здесь нравится как Коля вышел. Харизма так и прет! Счастья вам», - подметила aisylu_ais_.
«Главное ноги всем в правильную позицию поставить, иначе фото не выйдет», - уточнила anasta.sazik.
«Коля зачем, как девочка ножкой сделал?» - спросила vsevsegood.
«Все пишут, что он не достоин Ксении, а возможно наоборот. Если что я Колю заберу себе», - добавила kiska_vlad.