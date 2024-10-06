Бородина призналась в любви своей «лучшей» паре из «Дома-2»

Ксения Бородина прилетела в Турцию вместе со своим бойфрендом Николаем Сердюковым, который стал участником проекта «Последний герой», где она была ведущей. Народ замечал, что Ксения поддерживала любимого на шоу, хотя тот мог вылететь из проекта намного раньше. Многие считали, что на «Последнем герое» Николай Сердюков продержался так долго только благодаря Ксении Бородиной.

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На этот раз телеведущая познакомила блогера со своей любимой парочкой из «Дома-2». Сергей и Дарья Пынзарь уже давно живут с сыновьями Артемом и Давидом в Турции.