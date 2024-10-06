Как сейчас выглядит старшая дочка 43-летней Анны Курниковой от Энрике Иглесиаса — Люси, у которой есть брат-двойняшка

С 2001 года Анна Курникова находится в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Они познакомились во время съемок его музыкального клипа, в котором Анна снималась. У них есть трое детей: двойняшки, сын Николас и дочь Люси, рожденные в декабре 2017 года, и дочь Мэри (или Маша на русский лад), появившаяся на свет в январе 2020 года.

Точные причины, по которым Энрике Иглесиас выбрал имя Мария для своей младшей дочери, неизвестны. Возможно, это было простое предпочтение имени или желание сохранить связь с русскими корнями Анны Курниковой, матери девочки. Энрике Иглесиас не делился подробностями о своих отношениях с теннисисткой в публичном пространстве. При этом они не прячут детей, время от времени делясь свежими снимками с поклонниками.