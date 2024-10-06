Как сейчас выглядит старшая дочка 43-летней Анны Курниковой от Энрике Иглесиаса — Люси, у которой есть брат-двойняшка

С 2001 года Анна Курникова находится в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Они познакомились во время съемок его музыкального клипа, в котором Анна снималась. У них есть трое детей: двойняшки, сын Николас и дочь Люси, рожденные в декабре 2017 года, и дочь Мэри (или Маша на русский лад), появившаяся на свет в январе 2020 года.
Точные причины, по которым Энрике Иглесиас выбрал имя Мария для своей младшей дочери, неизвестны. Возможно, это было простое предпочтение имени или желание сохранить связь с русскими корнями Анны Курниковой, матери девочки. Энрике Иглесиас не делился подробностями о своих отношениях с теннисисткой в публичном пространстве. При этом они не прячут детей, время от времени делясь свежими снимками с поклонниками.
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Люси похожа и на Анну Курникову, и на Энрике Иглесиаса. Фото: соцсети
Нет информации о том, сама ли Анна Курникова рожала своих старших детей. Однако, учитывая уровень медицинского обслуживания и возможности, которые доступны звездным парам, вполне вероятно, что они могли воспользоваться услугами суррогатной матери, писали в СМИ. Младшую дочку Мэри теннисистка точно рожала сама, пара делилась снимками из роддома, когда их малышка появилась на свет. Позже устав от слухов о том, что они с Энрике Иглесиасом воспользовались услугами суррогатной мамы, Анна Курникова показала себя на 9-м месяце беременности, когда она носила двойняшек Николаса и Люси. Старшая дочка пары, которой исполнится семь лет, внешне похожа и на отца, и на маму. Она смуглая блондинка с очень озорным и веселым характером.
«Наша-то молодец, троих нарожала!» - пишет Kata_25.
«Люси просто прелесть! Маленькая обезьянка», - шутит Olivia_Vinetti.
«Почаще бы показывали деток», - подметила Rina_Serova.
«Копия мамы, но что-то и от отца есть», - уточнила Tanny_Delfa.
«Энрике просто пылинки сдувает с детишек», - добавила Elena_Ogyrzova.