Татьяна Брухунова рассекретила свое местонахождение, улетев в Южную Африку

Татьяна Брухунова рассекретила место своего пребывания, она улетела в Южную Африку, о чем сообщила своим подписчикам в микроблоге. Поклонники тут же заинтересовались, взяла ли жена юмориста Евгения Петросяна с собой детей — сына Вагана и дочку Матильду, или же они остались в Москве с 79-летним отцом.

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Татьяна Брухунова успела полюбоваться видами Кейптауна и даже побывала в трущобах, о чем рассказала поклонникам. Кейптаун расположен на юго-западе страны, на побережье Атлантического океана, недалеко от Мыса Доброй Надежды.