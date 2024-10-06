Татьяна Брухунова рассекретила свое местонахождение, улетев в Южную Африку

Татьяна Брухунова рассекретила место своего пребывания, она улетела в Южную Африку, о чем сообщила своим подписчикам в микроблоге. Поклонники тут же заинтересовались, взяла ли жена юмориста Евгения Петросяна с собой детей — сына Вагана и дочку Матильду, или же они остались в Москве с 79-летним отцом.
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Татьяна Брухунова успела полюбоваться видами Кейптауна и даже побывала в трущобах, о чем рассказала поклонникам. Кейптаун расположен на юго-западе страны, на побережье Атлантического океана, недалеко от Мыса Доброй Надежды.
Татьяна Брухунова в Кейптауне. Фото: соцсети
На фото, позируя на лужайке, Татьяна Брухунова покрасовалась в бежевой ветровке с клетчатым подкладом и ультрамодных джинсах mom в силе палаццо. Ее стильный аутфит дополнили мягкие замшевые ботинки.
«Я в ЮАР. Пока еще в шоке и сама не верю! Но мне очень нравится! Дни здесь насыщенны. Спим мало. Ходим и ездим много. Этой стране не нужны фильтры! Она прекрасна и разнообразна настолько, что представить, не побывав здесь, совершенно невозможно!» - заметила Татьяна Брухунова.