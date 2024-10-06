Бабушка, мама и дочь — три поколения на одном фото: Волочкова запечатлелась с экс-тещей Вдовина и 19-летней Ариадной

Анастасия Волочкова — известная балерина, актриса, модель и певица. Она была приглашена в проект Аллы Пугачевой «Рождественские встречи» и написала автобиографию «История русской балерины». Ее фотографии с отдыха на Мальдивах вызвали большой резонанс в прессе. Кроме того, балерина известна своими романами с богатыми мужчинами. В числе ее поклонников был бизнесмен Сулейман Керимов, который одаривал возлюбленную не только драгоценностями, но и дорогой недвижимостью. В неофициальном браке Анастасия Волочкова состояла с предпринимателем Игорем Вдовиным. Она утверждает, что тот должен ей крупную сумму денег.

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Брак Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина был недолгим и закончился разводом. Они были вместе всего несколько лет и имели дочь Ариадну. Причины их развода неизвестны, но, возможно, это связано с личными разногласиями или проблемами в отношениях. Часто в своих интервью Анастасия нелестно высказывается о матери Тамаре Владимировне, они поддерживают отношения и общаются, но балерина дала понять, что у ее родительницы много недостатков, она даже называла ее манипулятором.