Бабушка, мама и дочь — три поколения на одном фото: Волочкова запечатлелась с экс-тещей Вдовина и 19-летней Ариадной

Анастасия Волочкова — известная балерина, актриса, модель и певица. Она была приглашена в проект Аллы Пугачевой «Рождественские встречи» и написала автобиографию «История русской балерины». Ее фотографии с отдыха на Мальдивах вызвали большой резонанс в прессе. Кроме того, балерина известна своими романами с богатыми мужчинами. В числе ее поклонников был бизнесмен Сулейман Керимов, который одаривал возлюбленную не только драгоценностями, но и дорогой недвижимостью. В неофициальном браке Анастасия Волочкова состояла с предпринимателем Игорем Вдовиным. Она утверждает, что тот должен ей крупную сумму денег.
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Брак Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина был недолгим и закончился разводом. Они были вместе всего несколько лет и имели дочь Ариадну. Причины их развода неизвестны, но, возможно, это связано с личными разногласиями или проблемами в отношениях. Часто в своих интервью Анастасия нелестно высказывается о матери Тамаре Владимировне, они поддерживают отношения и общаются, но балерина дала понять, что у ее родительницы много недостатков, она даже называла ее манипулятором.
Анастасия Волочкова с мамой Тамарой Владимировной и дочкой Ариадной. Фото: соцсети
Несмотря на все сказанное, Анастасия Волочкова старается прощать близких. Так, в своем микроблоге она поделилась редким семейным фото, показав сразу три поколения своей семьи. На снимке балерина позировала с мамой Тамарой Владимировной и 19-летней дочкой Ариадной. У девочки от природы более темный оттенок волос, она больше пошла в отца Игоря Вдовина — та же форма лица, нос и больше глаза, каштановые волосы, но чтобы стать похожей на звездную маму, Ариадна перекрасилась в «яичный» блонд, который ей очень идет.
«Я так ждала появления этой прекрасной и талантливой девочки! Танцуя свои концертные программы и на пятом месяце беременности, Ариша впитывала эту музыку через меня и мою душу. Уже через месяц после появления на свет Ариадны, я станцевала балет «Баядерка» в театре Юрия Григоровича в Краснодаре. Одно могу сказать: после всех исполненных мною ролей на сценах мира, я исполнила главную в жизни: материнство. Горжусь достижениями Ариадны и знаю, что я счастливая мама», - отметила Анастасия Волочкова.