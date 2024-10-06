Внебрачный сын Вячеслава Добрынина стоял в одиночестве на похоронах отца

Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин ушел из жизни в возрасте 78 лет. Он перенес три инсульта, несмотря на все старания врачей, спасти его не удалось, он умер в московской больнице. Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься с ним пришли самые близкие: вдова композитора, дочка и внебрачный сын, которого так и не приняли родственники Вячеслава Григорьевича.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .

Телеведущий Юрий Николаев признался, что успел поговорить с композитором, это случилось за три недели его его смерти. Тогда Добрынин ложился в больницу на обследование. Позже, он трубку уже не брал. Николаев поддерживал связь с женой певца, узнавая от нее о самочувствии друга. Тот мог лишь сжимать руку своей жены, отвечая на ее вопросы глазами, вставать и говорить у него не получалось. Но все ждали, что он пойдет на поправку.

Со своей второй женой Ириной Вячеслав Добрынин прожил вместе почти 40 лет и называл ее главной любовью в своей жизни. У артиста также есть дочка Екатерина от первой жены. Она сумела подружиться мачехой и даже сделала ее крестной своего ребенка.

На церемонию прощания пришел также внебрачный сын Добрынина 52-летний Альберт Штефан, он живет в Красноярском крае в городе Железногорск. Мужчина не собирается претендовать на наследство отца. Однако присутствующие на похоронах заметили, что Альберт не общался с близкими покойного Вячеслава Добрынина, его не позвали на поминки, пишет kp.ru. Внебрачный сын певца подошел к гробу во время прощания, а потом бросил горсть земли в могилу у места захоронения.