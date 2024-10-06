Уехавший из России Константин Меладзе поднял цену на свою роскошную виллу в Гурзуфе на 65 млн рублей

Константин Меладзе, известный как продюсер группы «ВИА Гра», недавно поднял цену на свою виллу в Гурзуфе на 65 миллионов рублей. Он планирует продать виллу за 450 миллионов рублей, чтобы получить значительную прибыль от своего последнего имущества в России. Вилла включает в себя участок земли площадью 12 соток с большим домом, бассейном, спортивным залом, хаммамом и винной комнатой. Как пишет Telegram-канал Shot, Меладзе также продолжает владеть своим музыкальным лейблом «Меладзе мьюзик», который принес ему около 19 миллионов рублей в прошлом году.

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Напомним, что Константин Меладзе развелся с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Верой Брежневой, у пары не было общих детей, хотя в СМИ постоянно появлялись слухи о возможной беременности певицы. Музыкальный продюсер оставил Вере Брежневой ее старые песни, чтобы она могла гастролировать с этими хитами, зарабатывая себе на жизнь. Артистка призналась, что очень благодарна бывшему мужу. Причина их развода так и остается в секрете. Брат Константина Меладзе Валерий Меладзе дал понять, что у них были на это причины, какие именно, певец не пояснил.