21-летняя беременная жена Глеба Жемчугова расцеловала его в Сочи

Глеб и Анастасия Жемчуговы. Фото: соцсети

Парочка не скрывает своих чувств.

36-летний Глеб Жемчугов как-то признался, что нашел женщину своей мечты. В беседе с сайтом Teleprogramma.org шоумен дал понять, что судьба подарила ему встречу с той, что стала для него и поддержкой, и опорой, и любимой.

Примечательно, что избраннице экс-участника проекта «Дом-2» Анастасии Жемчуговой всего 21 год. Она ждет первенца от своего мужа. На днях Глеб увез возлюбленную на отдых в Сочи. Анастасия делится отпускными снимками, показывая, как она любит мужа: девушка нежно прижимается к возлюбленному и целует его. Похоже, что у пары все как в медовом месяце.

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Беременная Анастасия Жемчугова спрятала животик. Фото: соцсети

Глеб Жемчугов старался подловить такой ракурс, чтобы округлившийся животик Анастасии был менее заметен. Будущая мамочка позировала в небесно-голубой рубашке оверсайз и легинсах, которые не сдавливали ее беременный живот.

«Безгранично люблю!

Любовь состоит из одной души, населяющей два тела», - отметила Анастасия Жемчугова.

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