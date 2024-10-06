21-летняя беременная жена Глеба Жемчугова расцеловала его в Сочи

36-летний Глеб Жемчугов как-то признался, что нашел женщину своей мечты. В беседе с сайтом Teleprogramma.org шоумен дал понять, что судьба подарила ему встречу с той, что стала для него и поддержкой, и опорой, и любимой.
Примечательно, что избраннице экс-участника проекта «Дом-2» Анастасии Жемчуговой всего 21 год. Она ждет первенца от своего мужа. На днях Глеб увез возлюбленную на отдых в Сочи. Анастасия делится отпускными снимками, показывая, как она любит мужа: девушка нежно прижимается к возлюбленному и целует его. Похоже, что у пары все как в медовом месяце.
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Беременная Анастасия Жемчугова спрятала животик. Фото: соцсети
Глеб Жемчугов старался подловить такой ракурс, чтобы округлившийся животик Анастасии был менее заметен. Будущая мамочка позировала в небесно-голубой рубашке оверсайз и легинсах, которые не сдавливали ее беременный живот.
«Безгранично люблю!
Любовь состоит из одной души, населяющей два тела», - отметила Анастасия Жемчугова.