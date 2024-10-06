18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии выиграла конкурс «Мисс Россия-2024»

18-летняя Валентина Алексеева из республики Чувашия стала победительницей конкурса «Мисс Россия-2024». Девушка пообещала приложить максимум усилий для того, чтобы как можно лучше проявить себя на конкурсе «Мисс Вселенная».

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«Дальнейшие планы — это, конечно же, достойно представить Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», - сказала она в беседе с ТАСС.

Естественно, Валентина Алексеева мечтала о победе на конкурсе «Мисс Россия-2024», но понимала, что корону могут получить другие, не менее красивые, девушки. Сейчас победительница конкурса красоты испытывает радость, счастье и волнение, которое пришло вместе с осознанием того, что ей предстоит показать себя и конкурсе «Мисс Вселенная». Девушка подметила, что не считает красоту своим главным достоинством. Идеальная «Мисс Россия» должна воплощать в себе доброту, открытость, честность и гуманность.

Валентина Алексеева студентка факультета «Лечебное дело» в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова. Девушка хочет стать врачом, оказывать помощь всем нуждающимся и приносить пользу обществу.

По мнению россиян, победительница конкурса «Мисс Россия» должна обладать рядом качеств, чтобы достойно представлять страну на международных конкурсах красоты. Вот некоторые из них: