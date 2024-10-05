Юрий Стоянов вспомнил о своем покойном друге Илье Олейникове: «Каждый раз я посылаю сообщения наверх»

На телеканале «Россия 1» ожидается премьера сериала «Фантазер». Первая серия выйдет уже 6 октября. будут показывать каждое воскресенье на протяжении трех месяцев.

Главную роль в нем сыграл Юрий Стоянов. В беседе с kp.ru Юрий Стоянов рассказал, что не боится сравнений «Фантазера» с программой «Городок», юмористическим проектом, которое долгое время выходил на телеканале «Россия 1» и где он снимался вместе со своим другом, ныне покойным артистом Ильей Олейниковым.

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Юрий Стоянов отметил, что «Городок» изменил его жизнь и что отличие между ним и сериалом «Фантазер» заключается не только в картинке и способе съемки, но и в общем уровне развития кино, телевидения и сериальной индустрии.

Юрий Стоянов также рассказал о режиссере Кирилле Васильеве, актрисе Ире Розановой и других талантливых артистах, которые участвовали в создании сериала.

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«Конечно, я не скрою — каждый раз я посылаю моему партнеру сообщения наверх: видишь, Илюша, как много замечательных, потрясающих артистов нужно, чтобы заменить тебя одного», — поделился Юрий Стоянов.

Напомним, Илья Олейников умер 11 ноября 2012 года, ему было 65 лет.