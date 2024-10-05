Актер сериала «Кухня» Сергей Лавыгин в третий раз стал отцом

Актерская пара, Сергей Лавыгин, сыгравший одного из поваров в сериале «Кухня», и Мария Луговая, обрадовали поклонников прекрасной новостью. Пятого октября у пары родился сын.

Мария Луговая в микроблоге поделилась снимком с участием новорожденного и озвучила имя малыша. В кадре видна ручка младенца, который запечатлен во время взвешивания. Вес крохи при рождении составил 3674 грамма!