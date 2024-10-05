Актер сериала «Кухня» Сергей Лавыгин в третий раз стал отцом

Актерская пара, Сергей Лавыгин, сыгравший одного из поваров в сериале «Кухня», и Мария Луговая, обрадовали поклонников прекрасной новостью. Пятого октября у пары родился сын.
Мария Луговая в микроблоге поделилась снимком с участием новорожденного и озвучила имя малыша. В кадре видна ручка младенца, который запечатлен во время взвешивания. Вес крохи при рождении составил 3674 грамма!
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Ручка новорожденного сына Марии Луговой и Сергея Лавыгина. Фото: соцсети Марии Луговой
«Андрюша», — сообщила под фото сына его имя Мария Луговая.
Напомним, у Марии Луговой и Сергея Лавыгина есть дочка Марта, которая родилась летом 2022 года. У Сергея Лавыгина есть старший сын Федор от актрисы Анны Бегуновой. Так что, новорожденный ребенок сделал Сергея Лавыгина многодетным папой. Поклонники поздравили звезду сериалов с пополнением в семействе.
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