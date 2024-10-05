Таня Мусульбес из «Дома-2» — о дочери: «Мамина сладкая булочка»

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес поделилась в микроблоге нежными кадрами, на которых запечатлено, как она общается с маленькой дочкой от Романа Капаклы.

Малышке скоро исполнится два месяца, и она уже отлично реагирует на голос мамы. Мия, облаченная в белый костюмчик, лежит на кровати, а Татьяна Мусульбес наклонилась над ней. Она гладит дочку по пухленькой щечке и разговаривает с ней.

«Ты мамина сладкая булочка, мамин пирожок. Ты мамин пирожок?» — спрашивает у дочери Татьяна Мусульбес.

Мия в ответ расплывается в улыбке. Ей явно нравится интонация, с которой к ней обращаются.