Таня Мусульбес из «Дома-2» — о дочери: «Мамина сладкая булочка»

Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес с дочкой в день ее рождения. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес

Татьяна Мусульбес тает от любви и нежности к дочери от Романа Капаклы.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес поделилась в микроблоге нежными кадрами, на которых запечатлено, как она общается с маленькой дочкой от Романа Капаклы.

Малышке скоро исполнится два месяца, и она уже отлично реагирует на голос мамы. Мия, облаченная в белый костюмчик, лежит на кровати, а Татьяна Мусульбес наклонилась над ней. Она гладит дочку по пухленькой щечке и разговаривает с ней.

«Ты мамина сладкая булочка, мамин пирожок. Ты мамин пирожок?» — спрашивает у дочери Татьяна Мусульбес.

Мия в ответ расплывается в улыбке. Ей явно нравится интонация, с которой к ней обращаются.

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«Моя сама милая», — написала под фото Татьяна Мусульбес, которая не чает души в малышке.

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