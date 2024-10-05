Ольга Бузова — о сыне Марии Погребняк от второго мужа: «Красавчик Вовчик»

Сыну светской львицы, блогера и общественной деятельницы Марии Погребняк от второго мужа Игоря Владимиру 5 октября исполнился месяц.

Мария Погребняк в микроблоге показала, как выглядит малыш в свой первый маленький день рождения, написав, что Владимир Игоревич готов принимать поздравления.

«Сегодня Владимир Игоревич принимает первые поздравления», — гласит надпись под снимком.