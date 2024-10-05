Ольга Бузова — о сыне Марии Погребняк от второго мужа: «Красавчик Вовчик»

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова готовится стать крестной мамой для младшего сына Марии Погребняк.

Сыну светской львицы, блогера и общественной деятельницы Марии Погребняк от второго мужа Игоря Владимиру 5 октября исполнился месяц.

Мария Погребняк в микроблоге показала, как выглядит малыш в свой первый маленький день рождения, написав, что Владимир Игоревич готов принимать поздравления.

«Сегодня Владимир Игоревич принимает первые поздравления», — гласит надпись под снимком.

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Сыну Марии Погребняк исполнился месяц. Фото: соцсети Марии Погребняк

Телеведущая Ольга Бузова, которая в ближайшем будущем станет крестной мамой маленького Владимира в числе первых отреагировала на фото будущего сынишки, пусть и крестного. Ольга Бузова оставила эмоциональный комментарий.

«Красавчик Вовчик», — фактически запищала от восторга Ольга Бузова, увидев маленького модника.

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