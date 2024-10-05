Мария Погребняк — о младшем сыне: «Владимир Игоревич принимает первые поздравления»

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк в микроблоге поделилась умилительными кадрами. Молодая мама запечатлела, как поздравляет сына от второго мужа с его первым днем рождения.
Виновник торжества, наряженный во все белое и в темных очках, прикрывающих его личико, восседает в детском кресле. Мария Погребняк преподносит сыну тортик и бутылочку с молоком. Первое ребенок, конечно же, игнорирует, а вот вторым лакомится с большим удовольствием.
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Сын Марии Погребняк. Фото: соцсети Марии Погребняк
«Сегодня Владимир Игоревич принимает первые поздравления», — подписала кадры, размещенные в микроблоге Мария Погребняк.
Напомним, сына Владимира Мария Погребняк родила 5 сентября. Малыш стал четвертым ее ребенком. В браке с Павлом Погребняком Мария Погребняк родила троих сыновей.
Крестной мамой Владимира будет телеведущая Ольга Бузова.