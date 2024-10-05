Мария Погребняк — о младшем сыне: «Владимир Игоревич принимает первые поздравления»

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк в микроблоге поделилась умилительными кадрами. Молодая мама запечатлела, как поздравляет сына от второго мужа с его первым днем рождения.

Виновник торжества, наряженный во все белое и в темных очках, прикрывающих его личико, восседает в детском кресле. Мария Погребняк преподносит сыну тортик и бутылочку с молоком. Первое ребенок, конечно же, игнорирует, а вот вторым лакомится с большим удовольствием.