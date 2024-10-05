У Василия Ливанова во время операции остановилось сердце

Стало известно о состоянии известного артиста, исполнителя роли Шерлока Холмса в культовом сериале о британском сыщике, 89-летнего Василия Ливанова, который в последнее время находится под пристальным наблюдением врачей.

Как сообщается, медики провели ему операцию, во время которой у него остановилось сердце. Врачам удалось стабилизировать состояние Василия Ливанова. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи оценивают состояние Василия Ливанова, как тяжелое.

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Напомним, Василий Ливанов был госпитализирован 29 сентября. Мэтр жаловался на слабость, одышку, нарушение речи. Врачи диагностировали инсульт.

В августе этого года Василий Ливанов перенес операцию, ему удалили тромб и расширили артерии.

По материалам телеграм-канала Mash