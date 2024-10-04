Внебрачная дочь Александра Пороховщикова намерена в суде добиться признания отцовства

Женщина по имени Анна Степанова только недавно узнала, что она — внебрачная дочь известного актера Александра Пороховщикова, который скончался в 2012-м году.
Мать женщины решилась рассекретить свои отношения с артистом только через много лет. Дама по имени Елена была замужем и опасалась все эти годы реакции супруга. Роман с Александром Пороховщиковым у нее был в начале 80-х годов.
Как удалось узнать журналистам kp.ru, всего три года назад Елена связалась с племянницей Александра Пороховщикова Натальей Дмитриевой и сообщила, что у нее есть дочь от знаменитого артиста.
Тогда же был сделан анализ ДНК, который подтвердил родство Анны Степановой и Александра Пороховщикова.
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А это значит, что Анна Степанова может претендовать на наследство Александра Пороховщикова, являясь его единственным родным ребенком. Но сначала факт отцовства должен установить суд. Анна Степанова уже обратилась в инстанцию с соответствующим иском.
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