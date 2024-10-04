Елена Летучая прокомментировала свое возвращение на «Пятницу!»: «Соскучились друг по другу»

Популярная некогда телеведущая Елена Летучая возвращается на телеканал Елена Летучая «Пятница!», где возглавит отдел журналистских расследований, став его генеральным продюсером.

Как и прежде, Елена Летучая будет создавать проекты, которые будут защищать права потребителей и восстановление справедливости.

Новость об этом сообщил генеральный директор «Пятницы!» Николай Картозия во время презентации нового сезона телеканала.

Известно, что Елена Летучая дебютирует в эфире «Пятницы!» в предстоящем сезоне.

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Елена Летучая отметила, что рада своему возвращению на канал, и готова сосредоточиться на борьбе против некачественного сервиса.

«Мы встретились с Николаем и поняли, что соскучились друг по другу», — поделилась Елена Летучая.

Она уверена, что проекты, которые создаются на телеканале, нужны стране.

Напомним, Елена Летучая вела программу «Ревизорро» на «Пятнице!» с 2014 по 2016 годы. Проект имел оглушительный успех. Вместе со съемочной группой Елена Летучая неожиданно являлась в рестораны, магазины, отели, чтобы наглядно продемонстрировать публике, как там обстоят дела с соблюдением санитарных и других норм.