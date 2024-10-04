Дмитрий Харатьян судится из-за китайского автомобиля, купленного у дилера

Известный актер Дмитрий Харатьян вынужден судиться с дилером, у которого приобрел автомобиль китайского производства в декабре прошлого года.

Через некоторое время после поездок на новеньком кроссовере LiXiang L9 Дмитрий Харатьян к удивлению для себя выяснил, что машина находится в залоге у некоего ООО с китайским названием.

Дмитрий Харатьян немедленно обратился в суд с требованием прекратить залоговые обязательства, снять запрет на регистрационные действия и признать его добросовестным приобретателем.

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Интересно, что иск Дмитрия Харатьяна далеко не единственный, их несколько десятков. Известно, что стоит такой кроссовер порядка 9 миллионов рублей.

По материалам телеграм-канала SHOT