«Держись, Агата! Прилучный — полное г…»: как в Сети поддерживают Муцениеце после суда с бывшим мужем за детей

Актриса Агата Муцениеце в телеграм-канале поделилась эмоциями после судебного заседания, состоявшегося накануне. Во время него бывшие супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце пытались разобраться в том, с кем же должны жить их дети — дочка Мия и сын Тимофей.
Обращение в суд по поводу определения места жительства наследников инициировал Павел Прилучный. Его иск стал ответом на требования Агата Муцениеце увеличить алименты на детей.
После суда Агата Муцениеце заявила, что все происходившее там было адом. А в требованиях Павла Прилучного нет и намека на заботу о детях.
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Агата Муцениеце с сыном и дочкой от Павла Прилучного. Фото: Global Look Press
Поклонницы Агаты Муцениеце горячо поддержали ее. А некоторые поделились своими историями дележки детей с их отцами.
«Держись, Агата! Прилучный — полное г… Противный какой и жена — тоже, еще вышел отвечал журналистам он», – набросилась на Павла Прилучного и Зепюр Брутян Карина.
«И после этого паблобабки будут говорить, что Агата до сих пор любит этого упыря. К нему можно испытывать только отвращение», — высказалась Ирина.
«Агата, дорогая, держись! Тимоше сил и пусть это все не оставит следов в его душе. Держитесь! Мы все с вами!» — поддержала Полянская.
«Не давно, не надо писать такое, если не знаете. Папаша его забрал на летний месяц и не вернул», — ввела в курс дела подписчицу, утверждавшую, что Тимофей давно живет в семье Павла Прилучного, Марина А.
«Вы же понимаете, что под этими действиями скрыта месть и только она! Месть за то, что ушла, за то, что смогла и без него вспорхнуть крыльями и цвести еще лучше и красивее! Держитесь, Агата! Вы невероятная! И несете в себе такие качества честности, доброты, любви, что для других —редкость, а то и вовсе не знакомы!» — написала Ирина.
«Агата, крепитесь. Прохожу сейчас тот же путь, что и вы! Страшно за наших сыновей, что они становятся орудием для меркантильности, злобы и мести. Оказывается давление на ребенка со стороны бывшего мужа. Сейчас мы прошли психологическую экспертизу. Держитесь. Я еще верю, что добро побеждает», — поделилась своей историей Ольга.
«Я понимаю как никто вас, Агата. Я сама через это прошла. Мой сын решил остаться с папой «таким же»... Я думала, в окно выйду, и даже мысли были. Но, жизнь не дура, и конечно, сын все видел и понимал, кто есть кто. Итог — седые волосы в 33, 45 кг, и время показало, что не нужен он отцу, а мама каждый вечер ждала у подъезда. Это ад. Но сын он — мамин», — обнадежила Агату Екатерина.
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