«Держись, Агата! Прилучный — полное г…»: как в Сети поддерживают Муцениеце после суда с бывшим мужем за детей

Поклонницы Агаты Муцениеце горячо поддержали ее. А некоторые поделились своими историями дележки детей с их отцами.

«Держись, Агата! Прилучный — полное г… Противный какой и жена — тоже, еще вышел отвечал журналистам он», – набросилась на Павла Прилучного и Зепюр Брутян Карина. «И после этого паблобабки будут говорить, что Агата до сих пор любит этого упыря. К нему можно испытывать только отвращение», — высказалась Ирина.

«Агата, дорогая, держись! Тимоше сил и пусть это все не оставит следов в его душе. Держитесь! Мы все с вами!» — поддержала Полянская.

«Не давно, не надо писать такое, если не знаете. Папаша его забрал на летний месяц и не вернул», — ввела в курс дела подписчицу, утверждавшую, что Тимофей давно живет в семье Павла Прилучного, Марина А.

«Вы же понимаете, что под этими действиями скрыта месть и только она! Месть за то, что ушла, за то, что смогла и без него вспорхнуть крыльями и цвести еще лучше и красивее! Держитесь, Агата! Вы невероятная! И несете в себе такие качества честности, доброты, любви, что для других —редкость, а то и вовсе не знакомы!» — написала Ирина.