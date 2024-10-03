41-летний актер фильма «Сволочи» Алексей Облаков умер от внезапной остановки сердца

Накануне, 2 октября, стало известно о скоропостижной смерти 41-летнего актера Алексея Облакова, которого поклонники помнят по его роли в фильме «Сволочи».

Алексей Облаков ровно месяц не дожил до своего 42-летия. Его день рождения 2 ноября.

Вдова Алексея Облакова Вероника рассказала, что причиной его скоропостижной смерти стала остановка сердца. К ней же привело злоупотребление алкоголем на фоне сильнейшего стресса. По словам Вероники Облаковой, минувшим летом умер отец Алексея. Актер не мог смириться с утратой и заливал боль от нее алкоголем.

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Вероника Облакова озвучила и дату прощания с Алексеем Облаковым. Похороны пройдут 5 октября.

«Маршрут: храм (отпевание) — кладбище (Перепеченское) — кафе (поминки)», — написала вдова Алексея Облакова в соцсети, пообещав уточнить время начала прощания чуть позже.

По материалам ИА «Регнум»