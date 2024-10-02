Немецкий гонщик Михаэль Шумахер побывал на свадьбе дочери

Немецкий гонщик Михаэль Шумахер, чье имя уже успело стать нарицательным, после комы и длительного лечения, судя по всему, готовится предстать перед поклонниками.

Как стало известно, на днях Михаэль Шумахер побывал на свадьбе своей дочери, 27-летней Джины-Марии. Уточняется, что все гости торжества были строго предупреждены о запрете на фото и видео-съемку. Все делалось для того, чтобы не допустить и малейшей возможности утечки информации. Так, например, приглашенные на свадьбу сдавали телефоны.

Само же торжество прошло на роскошной вилле Шумахеров на Мальорке. Это появление Михаэля Шумахера на публике стало первым после трагедии, произошедшей со звездой «Формулы-1».

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Напомним, в 2013-м году, катаясь на лыжах в Альпах, Михаэль Шумахер на большой скорости упал и получил тяжелые травмы головы. Много лет врачи делали все, чтобы спасти жизнь и восстановить здоровье легендарного автогонщика. Рядом с Михаэлем Шумахером все эти годы была его семья, жена Коринна и дочка с сыном.

По материалам Daily Mail