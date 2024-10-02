Алла Пугачева и Максим Галкин* переезжают в США к Кристине Орбакайте

Максим Галкин* и Алла Пугачева с детьми-близнецами, Лизой Галкиной и Гарри Галкиным, не планируют возвращаться в Израиль. Как стало известно, звездное семейство, которое сейчас находится на Кипре, в ближайшее время переместится в одну из стран Европы, а затем отправится в США.

Такое решение Максим Галкин* и Алла Пугачева приняли из-за неспокойной обстановке в Израиле, куда они переехали из России два с половиной года назад.

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В США, напомним, живет дочь Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте. Совсем скоро мать и дочь будут жить недалеко друг от друга. Не исключено, что Алла Пугачева приняла решение перебраться поближе к старшей наследнице, потому что рассчитывает на ее поддержку на фоне проблем со здоровьем, о которых известно уже давно.

По материалам телеграм-канала SHOT

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента