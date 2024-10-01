Губы и лицо обгорели! Виктория Боня в горах показала, что стало с ее лицом — вся шелушится, кожа слезает

Виктория Боня вышла на связь из палатки, показав, что стало с ее лицом. Она удивила поклонников такими далеко не гламурными кадрами, представ в естественном виде. Экс-участница проекта «Дом-2» была в горах, где у нее обветрились и сгорели губы, а также лицо. Все шелушится, кожа слезает. Виктория Боня надеется, что все эти ранки быстро заживут. Ранее она жаловалась на то, что ее губы обсыпал герпес.

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