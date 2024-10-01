Волочкова выдала правду о романе с Сулейманом Керимовым: «Я не могу быть второй женой, я могу быть только единственной»

Анастасия Волочкова до сих пор утверждает, что одним из самых шедрых и любящих мужчин в ее жизни был бизнесмен Сулейман Керимов. Он не только одаривал балерину драгоценностями, возил на отдых и в рестораны, но и покупал ей недвижимость.

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Однако бывшая прима-балерина Большого театра отказалась выходить замуж за Сулеймана Керимова, когда тот предложил ей стать его второй женой. Анастасия Волочкова призналась, что не согласилась бы на такую роль. При этом ее совершенно не мучила совесть, когда она встречалась с женатым предпринимателем.