Брухунова впервые рассказала о сходстве сына Вагана с дочкой Матильдой от Петросяна: «Единственное, что их объединяет — это курносый нос»

Татьяна Брухунова скрывала от поклонников свою вторую беременность и роды. О том, что юморист Евгений Петросян стал отцом во второй раз, они сообщили только спустя полгода. При этом в отличие от многих звезд Татьяна Брухунова не прячет лицо малышки, показывая ее на фото. В своем микроблоге жена юмориста поделилась редким свежим снимком, впервые за долгое время показав личико подросшей дочки Матильды. Поклонники обратили внимание на то, что малютка похожа на своего братика Вагана.

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