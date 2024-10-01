Брухунова впервые рассказала о сходстве сына Вагана с дочкой Матильдой от Петросяна: «Единственное, что их объединяет — это курносый нос»

Татьяна Брухунова скрывала от поклонников свою вторую беременность и роды. О том, что юморист Евгений Петросян стал отцом во второй раз, они сообщили только спустя полгода. При этом в отличие от многих звезд Татьяна Брухунова не прячет лицо малышки, показывая ее на фото. В своем микроблоге жена юмориста поделилась редким свежим снимком, впервые за долгое время показав личико подросшей дочки Матильды. Поклонники обратили внимание на то, что малютка похожа на своего братика Вагана.
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«Конечно, первое фото! Дочка очень похожа на Вагана внешне, видно даже в профиль. Чудесные детки и замечательные родители у них», - пишет поклонница laralara8468.
«Единственное, что их объединяет — это курносый нос», - ответила подписчице Татьяна Брухунова.
Татьяна Брухунова показала дочку Матильду. Фото: соцсети
Татьяна Брухунова запечатлела дочку от 79-летнего Евгения Петросяна в поезде, во время поездки в Санкт-Петербург. Малышку жена юмориста нарядила в милый костюмчик: коралловое платьице с цветочками в стиле бэби-долл, чепчик и колготки. Поклонники смогли рассмотреть профиль Матильды с пухлыми щечками, губками, она и правда курносая.