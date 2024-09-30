«Хрупкая, как мама Настя»: Анна Заворотнюк в цветочном мини-платье с корсетом и воланами покрасовалась в жемчужных мюлях

Анна Заворотнюк пережила тяжелую потерю. Она похоронила маму. Анастасия Заворотнюк на протяжении пяти лет боролась с раком — с одной из самых агрессивных ее форм, глиобластомой. С таким диагнозом люди живут два месяца, полгода, год, однако звезда ситкома «Моя прекрасная няня» вымолила у судьбы пять лет. Рядом с ней все это время была мама Валентина Борисовна, дочка Анна, сын Майкл и муж фигурист Петр Чернышев, а также их маленькая дочка Мила.
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Постепенно Анна Заворотнюк стала возвращаться к привычной жизни, фокусируясь на моде. В своем микроблоге она поделилась летними кадрами, представ в цветочном мини-платье с воланами и красивой линией декольте. Поклонникам понравился такой воздушный образ дочери Анастасии Заворотнюк. Многие сравнили Анну с ее трогательной мамой. Аутфит девушки дополнили модные жемчужные мюли. Выглядела Анна по-летнему очаровательно и свежо.
Анна Заворотнюк живет за границей. Фото: соцсети
Анна Заворотнюк в цветочном мини-платье. Фото: соцсети
Поклонники оценили юную красоту дочери Анастасии Заворотнюк.
«Хрупкая, как мама Настя», - заверила Polli_56.
«Если бы нежность была человеком», - пишет a_boldyrihina.
«Ну прям весенняя роза. Очень красивая», - отметила annaz.fan.
«Очень похожа на маму, красавица», - считает ovolchiok.
«Такая миленькая и хрупкая как маленькая розочка», - восхитилась lizavetta_dmitrievna.
«Думала нежнее пиона, цветка не бывает. Аннушка, красавица, глубокая и с прекрасным стилем», - уточнила karin_mour.