Глянцевое лицо без морщин, брови-ниточки, пухлость губ: Кети Топурия показала свою моложавую маму — эффектная блондинка (фото)

Кети Топурия поздравила маму Наталью с днем рождения, опубликовав в своем микроблоге редкое фото с именинницей. Поклонники с восторгом оценили внешность тещи Льва Деньгова, заметив, что выглядит она очень молодо. Наталья с модным объемным каре и легкой челкой, без морщин на глянцевом лице и с пухлыми губами выглядела как жена миллиардера. На коленках мама Кети Топурия держала любимого песика, устремив взгляд куда-то в даль, словно позировала для студийного фото.

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Наталья Топурия при всем при этом трижды бабушка. Дочка Кети подарила ей внуков: малышку Оливию, Адама и кроху Николь. Бабушка помогает дочери заботиться о малышах, любит нянчиться с ними. От Льва Деньгова у певицы двое детей. Дочку Оливию Кети Топурия родила от Льва Гейхмана.