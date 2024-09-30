21-летняя жена Глеба Жемчугова прилетела в Сочи: беременная мамочка в платье-лапше засветила округлившийся животик — «Незабываемые денечки»

Глеб Жемчугов старше своей жены Анастасии на 15 лет. Ей — 21 год, а ему — 36 лет. Однако это не помешало паре построить гармоничные отношения. С молодой возлюбленной Глеб остепенился, задумался о том, чтобы завести еще одного ребенка. Анастасия вот-вот станет мамой. Оказавшись в Сочи жена Глеба Жемчугова показала свой округлившийся животик, примерив белоснежное платье-лапшу, которое подчеркивало изменения в ее фигуре.

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