21-летняя жена Глеба Жемчугова прилетела в Сочи: беременная мамочка в платье-лапше засветила округлившийся животик — «Незабываемые денечки»

Глеб Жемчугов старше своей жены Анастасии на 15 лет. Ей — 21 год, а ему — 36 лет. Однако это не помешало паре построить гармоничные отношения. С молодой возлюбленной Глеб остепенился, задумался о том, чтобы завести еще одного ребенка. Анастасия вот-вот станет мамой. Оказавшись в Сочи жена Глеба Жемчугова показала свой округлившийся животик, примерив белоснежное платье-лапшу, которое подчеркивало изменения в ее фигуре.
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«Мы впервые в Сочи! Хочется сказать, что это очень красивый город и сюда хочется вернуться. Мы встретили маму мужа и это безумно душевно и долгожданно. Теперь будут ждать незабываемые денечки отдыха», - отметила Анастасия Жемчугова.
Анастасия показала свой животик. Фото: соцсети
«Анастасия — это мой ангел, настоящий подарок судьбы для меня. Господь в какой-то момент увидел, что я иду ко дну без человека, чья любовь может стать мне маяком, освещающим путь наверх, что я не справлюсь и, будучи милосердным, подарил мне такую чудесную жену.
Вы задали вопрос, кто она: друг, любимая женщина, поддержка, муза? Она для меня все это! Мы вместе всегда и везде, мы с ней живем одну жизнь вдвоем. Она мой ангел, мой маяк, моя мечта, моя любовь, моя прекрасная леди», - говорил Глеб Жемчугов в беседе с сайтом Teleprogramma.org.
У пары скоро родится первый общий ребенок. Анастасия уже собрала все необходимые документы, чтобы получить денежные выплаты по беременности и родам. Кстати, Глеб Жемчугов до сих пор поддерживает связь с Надеждой Ермаковой, они сумели остаться друзьями. Экс-участник телестройки признался, что он скучает по проекту, по своей молодости и бесшабашности. Сейчас Глеб Жемчугов подрабатывает ведущим мероприятий, тамадой.
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