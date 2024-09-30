Овдовела 7 лет назад и нашла новую любовь! Как сейчас выглядит 54-летняя жена Хворостовского — зрелая красота, копна густых кудрей (фото)

Спустя 7 лет после смерти мужа, у оперного певца Дмитрия Хворостовского был рак мозга, его жена Флоранс Илли нашла новую любовь. Ее избранником стал Джордж Кларк. С ним вдову Дмитрия Хворостовского видели на Ибице. Кларк — архитектор. Он делает все, чтобы осчастливить свою вторую половинку. Похоже, что дети Флоранс — сын Максим и дочка Нина, совсем не против того, что их мама встречается с другим мужчиной. Овдовела Флоранс Илли достаточно рано, молодой женщиной, ей было тогда 47 лет. Он долгие годы чтила память покойного супруга и до сих пор считает его одним из самых важных людей в ее судьбе. Ведь именно он стал отцом ее детей.

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С новым возлюбленным Флоранс Илли много путешествует, видимо, именно Джордж оплачивает все поездки, ухаживая за своей дамой. Он даже исполнил мечту Илли, свозив ее в Сен-Тропе. Парочка ходила по ресторанам, вместе они много гуляли, наслаждались пляжами. Своего избранника Флоранс называет «мой мальчик». А тот вовсе не возражает. В свои 54 года Илли может похвастаться моложавой внешностью, зрелой красотой, густой копной кудряшек и отменной фигурой.