Оксана Самойлова потратила на пластику 2,5 миллиона рублей

36-летняя Оксана Самойлова — мама четверых детей. Как пишет Telegram-канал «Звездач», бизнесвумен потратила на пластику 2,5 миллиона рублей. Жена рэпера Джигана не скрывает, что делала маммопластику. А хирург Денис Агапов дал свой комментарий, заявив, что Оксана Самойлова прибегала к липоскульптурированию и применяла другие вмешательства, корректирующие ее внешность.

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«У Оксаны Самойловой выполнена эндоскопическая подтяжка висков, так называемый эндоскопический височный лифтинг или эндоскопическая периорбитопластика. Выполнена верхняя блефаропластика, поскольку у нее раскрылась борозда верхнего века и ушли жировые пакеты, выполнена ринопластика и контурная пластика по лицу — скулы, губы, контур нижнего края нижней челюсти», - считает Агапов.

На это все Самойлова потратила 2,5 миллиона рублей, заявил хирург. Сама жена Джигана не любит распространяться об операциях. Поклонники любят модель за искренность и простату. Самойлова часто рассказывает, как воспитывает детей, как непросто у нее складываются отношения со старшей дочерью-подростком, которая испытывает терпение родителей.