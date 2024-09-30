«Уже заметный животик, месяц примерно шестой. Чувствует себя вроде бы тоже хорошо»: что пишут о беременности 52-летней Марины Федункив

Слухи о беременности 52-летней звезды сериала «Реальные пацаны», экранной матери Коли Наумова, вызвали бурную реакцию у поклонников. Многие не могут поверить в то, что в столь зрелом возрасте актриса решилась на первую беременность. Не так давно Марина Федункив вышла замуж. Похоже, что актриса решила наверстать упущенное.

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Как пишет «СтарХит» со ссылкой на источник близкий к окружению актрисы, та действительно находится в интересном положении. Однако никаких комментариев на этот счет сама Федункив не дает, примечательно, что актриса и не опровергает слухи о своей беременности.

«Марина беременна, и это уже невозможно скрыть. Да она особо и не пытается, хоть в кадре и носит просторные наряды. Выглядит прекрасно, уже заметный животик, месяц примерно шестой. Чувствует себя вроде бы тоже хорошо, не слышали, чтобы жаловалась. Разве что устает быстрее, чем хотела бы», - говорит источник.

Напомним, что три года назад Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи.