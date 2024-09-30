Татьяна Навка привела дочку Надежду на экскурсию в киностудию «Союзмультфильм»

Татьяна Навка не зря слывет первой модницей. Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым подобрала для прогулки стильный осенний вариант, отдав предпочтение практичности, красоте, утонченности и элегантности. Спортсменка эффектно подчеркнула особенности фигуры: тонкую талию, длинные ноги, стройность, использовав модные стилистические приемы.
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Татьяна Навка щегольнула в кипенно-белых джинсах палаццо с прорезями на бедрах, отдав предпочтение фасону джинсов с высокой посадкой. Таким образом талия спортсменки смотрелась еще тоньше, а ноги длиннее и стройнее. Навка визуально вытянула силуэт, встав на каблуки. Ее образ дополнили замшевые горчичные ботильоны, а также объемная куртка-пиджак, под ней — обычная футболка.
Татьяна Навка на киностудии «Союзмультфильм». Фото: соцсети
Татьяна Навка похвасталась стройной фигурой в джинсах палаццо. Фото: соцсети
Дочка Татьяны Навки Надя. Фото: соцсети
«Мы все родом из детства. На днях с Надей посетили киностудию «Союзмультфильм». Как же здорово, что моя подруга Юлиана Слащева поддерживает и развивает отечественную кинематографию и мультипликацию! Сохраняя лучшее, идет в ногу со временем и всем знакомые герои детства не только не забыты, но и обретают новую жизнь», - отметила Татьяна Навка.