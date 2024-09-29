Дочери Алены Ашмариной устроили ей праздничные проводы на работу

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина не только успешная бизнесвумен и настоящий профессионал, она еще и многодетная мама. Своих четверых дочерей Алена Ашмарина родила от разных отцов. Мужчины по разным причинам отказались от отношений с Аленой Ашмариной, не нужны им оказались и дети, рожденные Аленой.

Так что, многодетная мама-одиночка одна справляется с воспитанием девочек. И судя по всему, у Алены Ашмариной это хорошо получается. Двенадцатилетняя Патрисия, шестилетняя Алиса и трехлетние двойняшки Аврора и Ариана выглядят очень счастливыми.

В микроблоге Алена Ашмарина показала, как девочки провожают ее на работу. Дочери Алены Ашмариной выстроились в прихожей и пожелали ей удачного дня.