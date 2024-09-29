Ирина Салтыкова высказалась об Ольге Бузовой в эфире МУЗ-ТВ: «Ведет себя как выскочка»

Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ. В эфире она сразилась с популярной в 90-х годах прошлого века певице Аленой Апиной.
Поведение Ольги Бузовой не понравилось присутствовавшей на программе певице Ирине Салтыковой. Она сочла, что Ольга Бузова демонстрирует неуважительное отношение к представительницам старшего поколения российского шоу-бизнеса. 38-летней Ольге Бузовой досталось от 58-летней Ирины Салтыковой.
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Звезду, которой уже под сорок лет, отчитали, как юную девочку и назвали выскочкой.
«Ведет себя как выскочка. Когда я была молодой, вот так же взрослые артисты сидели. И мне даже страшно было на них посмотреть. Вот так мы стеснялись, уважали. Говорили только на «вы». Наверное, время изменилось», — высказалась Ирина Салтыкова об Ольге Бузовой в эфире МУЗ-ТВ.
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