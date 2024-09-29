Ирина Салтыкова высказалась об Ольге Бузовой в эфире МУЗ-ТВ: «Ведет себя как выскочка»

Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ. В эфире она сразилась с популярной в 90-х годах прошлого века певице Аленой Апиной.

Поведение Ольги Бузовой не понравилось присутствовавшей на программе певице Ирине Салтыковой. Она сочла, что Ольга Бузова демонстрирует неуважительное отношение к представительницам старшего поколения российского шоу-бизнеса. 38-летней Ольге Бузовой досталось от 58-летней Ирины Салтыковой.

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