Актриса Екатерина Климова вышла к людям на фестивале в Железноводске

Екатерина Климова продолжает строить карьеру. Она активно снимается в кино и играет в театре. При этом артистка является многодетной мамой. Ее дочке от Геллы Месхе Изабелле только 9 лет. А вот сыновья Корней и Матвей почти взрослые. Один из них окончил школу, а второй скоро станет выпускником. Старшая дочка Елизавета ведет самостоятельную жизнь.

При этом в 46 лет актриса не перестает впечатлять поклонников своей красотой. Примечательно, что на днях она прилетела в Железноводск на фестиваль FERRUM-24, который продлится до 29 сентября. На красной дорожке появились Евгений Дятлов и Дарья Травникова, Анна Банщикова, Виктор Логинов, Александр Половцев, Екатерина Волкова.

Для такого случая Климова облачилась в черное платье-кимоно и туфли на шпильке в тон. Она присобрала волосы и добавила украшений.